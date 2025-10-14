Como Каталог-Брошура 10 Октомври – 28 Ноември 2025

Публикувано в на 14 октомври 2025 admin

В новия каталог-брошура на Como ще откриете: Мега диван с оригинален дизайн и елегантни прошивки. Голямата площ предоставя много място за цялото семейство. Пълнеж от вълнообразни пружини. Дамаска в цвят бяло – цена 4 299,00 лв. 2 198,04 €; Елегантна ъглова гарнитура. Освен със своя изчистен и стилен дизайн тя очарова и с множеството функции, които ви гарантират усещането за невероятен комфорт. – цена ﻿8 590,00 лв. 4 392,00 €; Тапицираните столове с подлакътници са с модерна дамаска от рипсено кадифе в тъмносиво или кремаво. Основата е лакирана в черно. ШхВхД: 64х85х61 см – цена 549,00 лв. 280,70 € лв. и много други.

Разгледайте новите промоции на мебели и аксесоари в брошурата на Como:

– Поръчайте вашите мебели и аксесоари и в нашия интернет магазин: www.como.bg

Магазинът на COMO ще намерите на адрес: София, ж. к. Младост IV, ул. Околовръстен път 267.

За повече информация, посетете сайта на мебели Como: www.como.bg

