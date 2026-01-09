В новия каталог брошура на Como ще откриете: Програма за обзавеждане на дневна, корпус и фронт в светлозелено, апликации в декор дъб Artisan, метални дръжки в черно мат. Вкл. LED осветление и механизъм за плавно затваряне на вратите и чекмеджетата. Холна секция, ШхВхД: 340x185x44 см 2990.46 лв. 1529.00 € № 146016 Висок сайдборд, 4 чекмеджета и 3 врати. ШхВхД: 125x125x45 см 975.96 лв. 499.00 € № 146016/01 Холна маса, 2 чекмеджета и 2 отворени отделения. ШхВхД: 110x44x65 см 496.78 лв. 254.00 € № 146016/02; Удобно кресло с функция въртене, мека дамаска в цвят Rosewood, метална основа, прахово боядисана в черно мат. ШхВхД: 70х98х80 см. № 370154 – цена 643,47 € и други.

Разгледайте новите промоции на мебели и аксесоари в брошурата на Como:

Магазинът на COMO ще намерите на адрес: София, ж. к. Младост IV, ул. Околовръстен път 267.

Como Каталог-Брошура 09 Януари – 29 Януари 2026