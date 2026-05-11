Como Каталог-Брошура 08 Май – 25 Юни 2026

Публикувано в на 11 май 2026

В новия каталог-брошура на Como ще откриете: Ъглова гарнитура с кремава дамаска, черни пластмасови крака, 2 облегални възглавници, функция сън, ракла и механизъм Easy-Lift, размер 280x87x187 см и леглова площ 220×140 см – цена 1599 €; Тапициран стол с винтидж кадифена дамаска в различни цветове и черни лакирани метални крака – цена 149 €; Ъглова гарнитура Amira Salbei с черни метални крака, лежанка с подлакътник вляво, 2,5-местен диван и комбиниран елемент с табуретка вдясно, размер 179x333x220 см, модел по специална поръчка – цена 3299 € и много други.

Разгледайте новите промоции на мебели и аксесоари в брошурата на Como:

– Поръчайте вашите мебели и аксесоари и в нашия интернет магазин: www.como.bg

Магазинът на COMO ще намерите на адрес: София, ж. к. Младост IV, ул. Околовръстен път 267.

За повече информация, посетете сайта на мебели Como: www.como.bg

