Como Каталог-Брошура 07 Ноември – 20 Декември 2025 и 10 Октомври – 28 Ноември 2025

В новата брошура на Como ще откриете: Тапицирано легло 180х200 см, Модерно и удобно тапицирано легло 180х200 см. Мека дамаска в цвят taupe, с елегантни прошивки. Основа от дърво и други дървесни материали, тапицирана рамка. – цена 1790,00 лв.; Ъглова гарнитура с класически дизайн и практични функции. Дамаска в цвят бежово, метални крака в черно. Пълнеж от пружини тип нозаг и пенополиуретзн. С ел. моторно регулиране на дълбочината на седене от 66 до 93 см. Функция сън с леглова площ 93х221 см Вкл. 2 декоративни възглавници – цена 1999,00 лв.; Компактен и стилен диван с практични функции. Модерна дамаска от рипсено кадифе в цвят сиво, метални крака в черно. ШхВхД: 193х85х88 см – цена 1299,00 лв. и много други.

Como Каталог-Брошура 07 Ноември – 20 Декември 2025

Como Каталог-Брошура 10 Октомври – 28 Ноември 2025