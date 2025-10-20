В новия каталог и брошура на BulMag ще откриете: Шоколадови бонбони Pergale acopmu 110-114 гр Видове – цена 3,59 лв.; Кисело мляко Булгарче 3,6% Гигант 500 гр 2,58 лв/kг – цена 1,29 лв.; Туршия чесън Морела 200 гр 15,95 лв/kг – цена 3,19 лв.; Маргарин Юлкер Теремя 500 гр 6,38 лв/kг – цена 3,19 лв.; Кебапче/кюфте за скара 560 гр – цемна 5,25 лв.; Телешки костен Бульон HoBomo Cmaрo 500 мл 13,98 лв/л – цена 6,99 лв.; Пушено пуешко филе Майстор Цветко 250 гр 23,00 лв/кг – цена 5,75 лв.; Суджук телешкu Горнооряховски Стефанов, 1 кг – цена 48,99 лв.; Суджук/ Луканка Opexume 160-210 гр Bugoße цени от 41,38 лв/kг – цена 8,69 лв.; Луканка Юнашка Войводите 350 гр 19,97 лв/кг – цена 6,99 лв. и много други.

BulMag е българска търговска верига супермаркети, с повече от 20 години опит, оперираща със 17 супермаркета и собствен Логистичен център. В магазините ще намерите всичко за вашият бит и трапеза, като пресни плодове и зеленчуци, месо, пресни и пакетирани храни, както и всичко за дома. Компанията е социално ангажирана и предоставя финансова подкрепа на различни организации.

Магазините на BulMag ще откриете в градовете Варна, Шумен, Търговище и Дулово.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети BulMag: www.bulmag.org

BulMag Каталог Брошура 20 Октомври – 26 Октомври 2025