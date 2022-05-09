Brabantia Промоция 10 Май – 23 Май 2022

Публикувано в на 10 май 2022 admin

Разгледайте новата ни колекция луксозни аксесоари за баня и тоалетна MindSet! Бъдете от първите, които ще превърнат банята у дома не просто в баня, а в красиво място за релакс и естетическа наслада!
Миг щастие рано сутрин може да преобърне целия ден към добро. Така и един или няколко дребни аксесоара могат да променят усещането за цяло едно помещение у дома. Такива са и това правят продуктите от луксозната Колекция MindSet на Brabantia.

  • Минималистичен и луксозен дизайн от Brabantia
  • Високо качество на материалите и изработката
  • Специални цветове: Mineral Fresh White и Mineral Infinite Grey
  • 10 и 5 години гаранция!

Към колекцията MindSet: https://brabantia.bg/mindset

Brabantia Промоция 10 Май – 23 Май 2022

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Рино Промоции 10 Май – 16 Май 2022 Рино Промоции 10 Май – 16 Май 2022

🔥Разпродажба на последни бройки Brabantia и Tescoma в reno.bg! ▶️ Очакват ви кухненски принадлежности, маси, калъфи и аксесоари ...
Мебели Мондо Каталог-Брошура 01 Май – 31 Май 2022 Мебели Мондо Каталог-Брошура 01 Май – 31 Май 2022

Спестете до -30% Отстъпка на мека мебел в Мебели Мондо: Диван Фокс тройка - цена 979,00 лв.; ...
ИКЕА Промоция за Банята до 23 Май 2022 ИКЕА Промоция за Банята до 23 Май 2022

Нова баня, нов късмет - Вземете 50 лв. Ваучер след покупка на продукти за баня на стойност ...