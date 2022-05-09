Brabantia Промоция 10 Май – 23 Май 2022

Разгледайте новата ни колекция луксозни аксесоари за баня и тоалетна MindSet! Бъдете от първите, които ще превърнат банята у дома не просто в баня, а в красиво място за релакс и естетическа наслада!

Миг щастие рано сутрин може да преобърне целия ден към добро. Така и един или няколко дребни аксесоара могат да променят усещането за цяло едно помещение у дома. Такива са и това правят продуктите от луксозната Колекция MindSet на Brabantia.

Минималистичен и луксозен дизайн от Brabantia

Високо качество на материалите и изработката

Специални цветове: Mineral Fresh White и Mineral Infinite Grey

10 и 5 години гаранция!

Към колекцията MindSet: https://brabantia.bg/mindset