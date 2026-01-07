В новата брошура на Be Fit ще откриете: STC NATURAL DЕTОX Детоксикиращ комплекс от растения и билки – концентрат 500 мл – цена 24,90 €; 3CHENES DETOX БИО Ампули за детокс на черен дроб 20 х 10 мл – цена 17,00 €; PLANTIS HEPUR ECO DETOX Билков микс за детоксикация и редуциране на телесна маса 20 ампули – цена 14,95 €; OSTROVIT LIVER AID Формула за черния дроб и намаляване на холестерола 90 капсули – цена 14,90 €; NATURE’S WAY ГЛУХАРЧЕ Корен за черен дроб и храносмилане 540 мг/100 капсули – цена 14,80 €; NATURAL FACTORS MILK THISTLE Бял трън за подпомагане на черния дроб 250 мг/90 капсули – цена 13,00 € и много други.

Представяме ви промоциите на верига дрогерии Be Fit.

В магазините може да намерите както био и медицинска, така и декоративна козметика, диетични и био храни, медикаменти, бебешки храни и много други продукти за вашето ежедневие. Ако не знаете какво ще е най-добро за вас, винаги може да попитате отзивчивите консултанти.

Дрогерии Be Fit ще откриете в София, в квартал Младост 1 и в квартал Гео Милев.

За повече информация, моля посетете сайта на Be Fit: www.befit.bg

Be Fit Каталог-Брошура 01 Януари – 31 Януари 2026