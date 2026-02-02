В новия каталог брошура на Be Fit ще откриете: SWANSON CIRCULATION ESSENTIALS За добро кръвообращение 60 капсули – цена 21,50 €; NATURAL FACTORS COENZYME Q10 Зa сърдечно-съдовата система 200 мг/60 капсули – цена 19,20 €; WEBBER NATURALS RESVERATROL Ресвератрол с Гроздово семе 90 капсули – цена 13,25 €; VISILIFE Сърце и холестерол (DHA+EPA) 100% масло от крил (атлантически скариди) 500 мг/30 капсули – цена 19,95 €; SOLGAR OMEGA 3-6-9 Смес от есенциални мастни киселини 60 капсули – цена 30,50 €; JAMIESON OMEGA-3 Желирани дражета с Омега 3 за деца и възрастни 90 броя – цена 20,45 € и много други.

Представяме ви промоциите на верига дрогерии Be Fit.

В магазините може да намерите както био и медицинска, така и декоративна козметика, диетични и био храни, медикаменти, бебешки храни и много други продукти за вашето ежедневие. Ако не знаете какво ще е най-добро за вас, винаги може да попитате отзивчивите консултанти.

Дрогерии Be Fit ще откриете в София, в квартал Младост 1 и в квартал Гео Милев.

За повече информация, моля посетете сайта на Be Fit: www.befit.bg

Be Fit Каталог-Брошура 01 Февруари – 28 Февруари 2026