В новия каталог-брошура на Be Fit ще откриете: ABOFLEX GOLD Kомбинация от съставки с добавен колаген за опорно-двигателния апарат 500 мл – цена 56,20 лв.; REALFOOD COLLAGEN Complex Колаген с витамин С, хиалуронова киселина и цинк 400 г предлага се и в сашета – цена 76,95 лв.; DOCTOR’S BEST COLLAGEN Колаген тип 1 и 3 с Peptan и витамин С 180 таблетки – цена 49,20 лв.; DOPPELHERZ KOLLAGEN 11.000 Течен колаген с Витамини и хондроитин 30 флакона х 25 м – цена 61,50 лв. и много други.

Представяме ви промоциите на верига дрогерии Be Fit.

В магазините може да намерите както био и медицинска, така и декоративна козметика, диетични и био храни, медикаменти, бебешки храни и много други продукти за вашето ежедневие. Ако не знаете какво ще е най-добро за вас, винаги може да попитате отзивчивите консултанти.

Дрогерии Be Fit ще откриете в София, в квартал Младост 1 и в квартал Гео Милев.

За повече информация, моля посетете сайта на Be Fit: www.befit.bg

Be Fit Каталог-Брошура 01 Септември – 30 Септември 2025