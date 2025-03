В новия каталог-брошура на Be Fit ще откриете: Webber Naturals Collagen30 Натурален комплекс от колаген и биотин за коса, кожа и нокти, 120 капсули – цена 37,30 лв.; Swiss Energy Beautyvit Витамини за красота с CoQ10 с удължено освобождаване 30 капсули – цена 26,50 лв.; Ostrovit Healthy Hair Koala за здрава коса и кожа с биотин, витамини и цинк 60 дъвчащи таблетки – цена 12,30 лв.; Skingain Original Колаген тип 1 Peptantm с витамин C и хуалурон 30 сашета – цена 46,70 лв.; Health Link Вечерна иглика, студено пресовано олио 50 мл – цена 13,85 лв.; Nature’s Way Червена боровинка за здрави пикочни пътища 430 мг 60 таблетки – цена 23,40 лв. и много други.

Представяме ви промоциите на верига дрогерии Be Fit.

В магазините може да намерите както био и медицинска, така и декоративна козметика, диетични и био храни, медикаменти, бебешки храни и много други продукти за вашето ежедневие. Ако не знаете какво ще е най-добро за вас, винаги може да попитате отзивчивите консултанти.

Дрогерии Be Fit ще откриете в София, в квартал Младост 1 и в квартал Гео Милев.

За повече информация, моля посетете сайта на Be Fit: www.befit.bg

Be Fit Каталог-Брошура 01 Март – 31 Март 2025