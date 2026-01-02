В новата брошура на AVON ще откриете: Парфюм TTA Today за Нея 30742 — цена 27,36 лв.; Спирала Legendary Lengths – цена 9,76 лв.; Парфюм Rare Gold 00968 50 мл| 192,20 €/1 л – цена 19,93 лв.; Възобновяващ крем Anew Power c Protinol 14340 50 мл 172,00 €/1 л – цена 19,93 лв.; Тоалетна вода Individual Blue Strong 64725 100 мл | 71,50 €/1 л – цена 13,98 лв.; Тоалетна вода Imari Naturelle 05819 50 мл | 143,00 €/1 л – цена 13,98 лв.; Тоалетна вода Pur Blanca Petal 42077 50 мл | 121,00 €/1 л – цена 11,83 лв.; Парфюм Little Black Dress 47993 50 мл | 205,00 €/1 л – цена 20,05 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Avon тук.

Продуктите на Avon можете да поръчате чрез представител или чрез сайта на компанията.

За повече информация, моля посетете сайта на Avon: www.avon.bg

AVON Каталог-Брошура 01 Януари – 31 Януари 2026