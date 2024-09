В новата брошура-каталог на Avon ще откриете: Парфюм Far Away, 50 мл – цена 32,99 лв.; Лосион за тяло Far Away, 125 мл – цена 7,99 лв.; Парфюм Far Away Glamour, 50 мл – цена 32,99 лв.; Лосион за тяло Far Away Glamour, 125 мл – цена 7,99 лв.; Парфюм Rare Gold, 50 мл – цена 28,99 лв.; Тоалетна вода TTA за Него, 75 мл – цена 39,99 лв.; Течно червило High Voltage – цена 13,99 лв.; Червило Hydramatic Matte – цена 11,99 лв.; Автоматичен молив за устни – цена 6,99 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Avon тук.

Продуктите на Avon можете да поръчате чрез представител или чрез сайта на компанията.

За повече информация, моля посетете сайта на Avon: www.avon.bg

AVON Каталог-Брошура 01 Септември – 30 Септември 2024