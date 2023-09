В новия каталог-брошура на Avon ще откриете: Есенен комплект: включва: Парфюм Viva La Vita, 50 мл, Омекотяващ мултифункционален крем с масло от макадамия, 400 мл – цена 30,99 лв.; Парфюм Far Away Beyond The Moon, 50 мл – цена 31,99 лв.; Парфюм Far Away Beyond, 50 мл – цена 31,99 лв.; Парфюм Far Away Glamour, 50 мл – цена 27,99 лв.; Душ крем Delicate Moments, 720 мл – цена 10,99 лв.; Червило Ultra Matte – цена 7,99 лв. и много други.

AVON Каталог-Брошура 01 Септември – 30 Септември 2023