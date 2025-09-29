AVON Каталог-Брошура 01 Октомври – 31 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на Avon ще откриете: Серум червило Anew Revival 3,6 г – цена 16,99 лв.; Възстановяваща серум терапия за устни Аnew – цена 14,99 лв.; Златно масло за тяло The Radiance със злато и уд – цена 12,99 лв.; Парфюм Premiere Luxe – цена 28,99 лв.; Black Suede Душ гел за коса и тяло 250 мл Тоалетна вода 100 мл – цена 36,99 лв.; Палитра сенки за очи Ultra Colour 2,8 г – цена 20,99 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Avon тук.

Продуктите на Avon можете да поръчате чрез представител или чрез сайта на компанията.

За повече информация, моля посетете сайта на Avon: www.avon.bg

