В новия каталог-брошура на Avon ще откриете: Подаръчен комплект Perceive за Нея, Комплектът включва: Парфюм Perceive за Нея | 50 мл | Лосион за тяло | 125 мл | Подаръчна кутия – цена 32,99 лв.; Подаръчен комплект Far Away Beyond The Moon, Комплектът включва: Парфюм Far Away Beyond The Moon | 50 мл | Лосион за тяло | 125 мл | Подаръчна кутия – цена 51,99 лв.; Подаръчен комплект Individual Blue, Комплектът включва: Тоалетна вода Individual Blue | 100 мл | Душ гел за коса и тяло | 250 мл | Подаръчна кутия – цена 25,99 лв.; Комплект грижа за тялото Berries in Chocolate, Комплектът включва: Пяна за вана | 250 мл | Лосион за тяло | 150 мл | – цена 13,78 лв.; Комплект за тяло Festive Gingerbread от 3, Комплектът включва: Душ крем Festive Gingerbread | 250 мл | Спрей за тяло Festive Gingerbread | 100 мл | Течен сапун Festive Gingerbread | 250 мл | – цена 17,49 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Avon тук.

Продуктите на Avon можете да поръчате чрез представител или чрез сайта на компанията.

За повече информация, моля посетете сайта на Avon: www.avon.bg

AVON Каталог-Брошура 01 Ноември – 30 Ноември 2024