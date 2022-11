AVON Каталог-Брошура 01 Ноември – 30 Ноември 2022

В новия каталог-брошура на AVON ще откриете: Парфюм TTA The Moment за Нея, 50 мл., цена – 39,99 лв.; Комплект TTA The Moment за НЕЯ, цена – 46,99 лв.; Парфюм TTA The Moment за Нея – мостра с листовка, цена – 0,49 лв.; Тоалетна вода TTA The Moment за Него, 75 мл., цена – 39,99 лв.; Комплект TTA The Moment за НЕГО, цена – 45,99 лв.; Лосион за тяло с малина и касис, 150 мл – цена 6,99 лв,; Пяна за вана Cranberry Orange Cinnamon, 250 мл – цена 4,99 лв.; Лак за нокти Gel Shine с бляскав ефект, 10 мл, цена – 4,49 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Avon тук.

Продуктите на Avon можете да поръчате чрез представител или чрез сайта на компанията.

За повече информация, моля посетете сайта на Avon: www.avon.bg