AVON Каталог-Брошура 01 Април – 30 Април 2022

В новия каталог-брошура на AVON ще откриете – Силата на Витамин C: Дневен хидратиращ крем с Витамин С и SPF 50 – цена 18,99 лв.; Комплект с витамин C – цена 35,99 лв.; Озаряващ серум Anew с Витамин C – цена 25,99 лв.; Парфюм Incandessence 50 мл – цена 21,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюмерия в каталога на Avon.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Avon тук.

Продуктите на Avon можете да поръчате чрез представител или чрез сайта на компанията.

За повече информация, моля посетете сайта на Avon: www.avon.bg