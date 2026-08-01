В новия каталог-брошура на AVON ще откриете: Масло за тяло Baobab – мостра 10 мл – 0,59 €; Хидратиращ ароматен спрей за коса и тяло Baobab – мостра 0,6 мл – 0,49 €; Суфле за тяло Osmanthus Velvety Soft – мостра 10 мл – 0,59 €; Ароматен спрей за коса и тяло Osmanthus – мостра 0,6 мл – 0,49 €; Масло за тяло Sim Sim – мостра 10 мл – 0,59 €; Ароматен спрей за коса и тяло Sim Sim – мостра 0,6 мл – 0,49 €; Масло за кожички Shake and Hydrate 11 мл – 6,59 €; Възстановяващ топ лак Power Stay 10 мл – 8,15 €; Лакочистител Clean and Correct 150 мл – 9,19 €; Ножица за кожички от неръждаема стомана – 6,59 €; Парфюм Perfect Nonsense Banana Oud 50 мл – 15,79 €; Душ гел Perfect Nonsense Banana Oud 150 мл – 4,29 €; Спрей за тяло Perfect Nonsense Banana Oud 200 мл – 6,59 €; Мляко за тяло Perfect Nonsense Banana Oud 100 мл – 4,29 € и много други.

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AVON Каталог-Брошура 01 Август – 31 Август 2026