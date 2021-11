AVON Каталог-Брошура Коледни Подаръци 01 Ноември – 30 Ноември 2021

Коледа 2021 наближава! Избери уникални подаръци от AVON, с индивидуален щрих: Комплект Perceive: Мини аромат Perceive, 10 мл, Парфюм Perceive за Нея – лимитирано издание, 50 мл и Подаръчна торбичка Light – цена 23,99 лв.; Комплект Little Black Dress: Лосион за тяло Little Black Dress, 150 мл, Парфюм Little Black Dress – Black Edition, 100 мл, Подаръчна торбичка Dark – цена 27,99 лв.; Адвент календар с 12 продукта – цена 59,99 лв.; Адвент календар с 24 продукта – цена 129,99 лв.;

Разгледайте промоциите на козметика и парфюмерия в каталога на Avon.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Avon тук.

Продуктите на Avon можете да поръчате чрез представител или чрез сайта на компанията.

За повече информация, моля посетете сайта на Avon: www.avon.bg