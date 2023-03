AVON ви предизвиква да изберете най-красивите подаръци за любимата жена, майка и приятелка: Комплект от 2 части – Парфюм Eve Prive 50 мл и Лосион за тяло Eve Prive 150 мл – цена 29,99 лв.; Комплект от 2 части – Парфюм Far Away Rebel 50 мл и Лосион за тяло Far Away Rebel 150 мл – цена 27,99 лв.; Комплект от 2 части – Парфюм Attraction 30 мл и Лосион за тяло Attraction 150 мл – цена 17,99 лв.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Avon тук.

Продуктите на Avon можете да поръчате чрез представител или чрез сайта на компанията.

За повече информация, моля посетете сайта на Avon: www.avon.bg

AVON Брошура Подаръци за Деня на Жената 01 Март – 14 Март 2023