Arlen Промоция Cyber Week 24 Ноември – 01 Декември 2025

В новата промоция на Arlen ще откриете: Адвент календар Phytomer Advent Calendar 2025 – цена 264,00 лв.; Промо комплект за обем Moroccanoil Volume Set – цена 112,00 лв.; Комплект озаряване и запазване на цвета на боядисана коса с масло от касис Blautty The Color Essencials Kit Christmas Limited Edition – цена 89,60 лв.; ПРОМО – Професионална безамонячна боя за коса WELLA Color Touch 60ml – цена 23,20 лв. и много други.

Онлайн магазин Arlen.bg е един от лидерите на пазара за професионална козметика за коса, лице и тяло.

За да разгледате цялата продуктова гама и за повече информация, моля посетете сайта на Arlen: www.arlen.bg

