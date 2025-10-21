Arlen Промоция 22 Октомври – 28 Октомври 2025

Публикувано в на 22 октомври 2025 Mladen

В новата‎ промоция на Arlen ще намерите: Комплект Грижа за фина коса за обем и възстановяване Kevin Murphy Angel Va-Va Volume Holiday Set 2025 – ценa 96 лв.; Есенция с центела и чайно дърво за успокояване и регенерация на кожата Mixsoon Heartleaf Centella Tea Tree Essence 50 ml – цена 26,10 лв.; Балсам за чувствителен скалп Paul Mitchell Clear Essential Conditioner 300ml – црна 43,20 лв.; Оцветяващ балсам за всеки цвят на косата Goldwell Dualsenses Color Revive Conditioner 200ml – цена 27,72 лв.; Комплект за дефиниране, подсилване и усъвършенстване на естествено къдрава коса Kevin Murphy Killer Curls Eternal Curls Holiday Set 2025 – цена 96 лв.; Серум за предотвратяване на загубата и отслабване на косата Abril et Nature Prevention Anti Hair Loss +Plus Lotion Prevention Vial 50 x 5ml – цена 245,65 лв. и много други.

Онлайн магазин Arlen.bg е един от лидерите на пазара за професионална козметика за коса, лице и тяло.

За да разгледате цялата продуктова гама и за повече информация, моля посетете сайта на Arlen: www.arlen.bg

Arlen Промоция 22 Октомври – 28 Октомври 2025
Arlen Промоция 22 Октомври – 28 Октомври 2025

Тагове: , , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Notino Промоция 20 Октомври – 26 Октомври 2025 Notino Промоция 20 Октомври – 26 Октомври 2025

Тази седмица в Notino ще откриете: - 10% намаление на цялата поръчка при покупка над 20 лв. с ...
Елитис Каталог-Брошура 17 Октомври – 31 Октомври 2025 Елитис Каталог-Брошура 17 Октомври – 31 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на Елитис ще откриете: OLD SPICE - ДУШ ГЕЛ 250МЛ ДЕО 150МЛ, ...
dm Журнал с Трайно Изгодни Цени от 16 Октомври 2025 dm Журнал с Трайно Изгодни Цени от 16 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на dm Журнал с Трайно Изгодни ще откриете: Schwarzkopf GLISS Шампоан ...