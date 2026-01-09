Arlen Промоция 09 Януари – 15 Януари 2026

В новата промоция на Arlen ще откриете: Комплект подхранваща грижа за суха шуплеста и увредена коса KEUNE Care Vital Nutrition Nourish Gift Set – цена 44,74 €; Възстановяващ комплект за увредена коса Joico K-Pak Reconstructing Duo – цена 28,58 €; Промо комплект за суха и изтощена коса Goldwell Rich Repair Duo – цена 33,95 €; Реструктуриращи и укрепващи ампули за суха и увредена коса milk_shake Integrity & Strength Protein Treatment 8x10ml – цена 24,77 €; Терапия без изплакване за незабавно възстановяване на изрусена коса Keune Care Blonde Savior Repairing Leave-in Treatment 150ml – цена 23,47 € и много други.

Онлайн магазин Arlen.bg е един от лидерите на пазара за професионална козметика за коса, лице и тяло.

За да разгледате цялата продуктова гама и за повече информация, моля посетете сайта на Arlen: www.arlen.bg

