Arlen Промоция Черен Петък 14 Ноември – 23 Ноември 2025

В новата промоция на Arlen ще откриете: Perricone MD Крем за ръце Cold Plasma Plus+ – цена 52,00 лв. / 26,59 €; Iam4u Възстановяващ балсам Bond Repair Conditioner 100 ml – цена 15,90 лв. / 8,13 €; Iam4u Маска за боядисана коса For You Line Color Care Mask 250 ml – цена 42,00 лв. / 21,47 €; Maria Galland Gentle Exfoliator 66 50 ml – цена 63,00 лв. / 32,22 €; Mixsoon Panax Ginseng Root Essence 100 ml – цена 58,00 лв. / 29,65 €; Mixsoon Reishi Mushroom Essence 100 ml – цена 58,00 лв. / 29,65 €; Mixsoon Shield Fit Pure Sun Cream SPF50+ PA++++ 50 ml – цена 47,00 лв. / 24,03 €; Momopuri AHA Cleansing Research Peeling Lotion 200 ml – цена 33,06 лв. / 16,90 €; Erayba StyleActive S18 The Essential No Frizz спрей 150 ml – цена 28,54 лв. / 14,59 €; Blautty The Color Essentials Kit – цена 89,60 лв. / 45,81 €. и много други.

Онлайн магазин Arlen.bg е един от лидерите на пазара за професионална козметика за коса, лице и тяло.

За да разгледате цялата продуктова гама и за повече информация, моля посетете сайта на Arlen: www.arlen.bg

