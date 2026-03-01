В новата промоция на Arlen ще намерите: Ампули за сгъстяване на косата със Stemoxydine® Kerastase Densifique 10x6ml – цена 47,62 €; Релаксиращо масажно масло за тяло с монои и кокос Thalgo SPA Iles Pacifique Relaxing Massage Oil 100ml – цена 23,20 €; Стягащ и оформящ серум за тяло Cocosolis Slim+ Shaping Serum 100 ml – цена 24,16 €; Професионална органична регенерираща гел боя за коса без амоняк Biobotanic Care Purify Color 150 ml – цена 13,60 €; Дълбоко възстановяваща интензивна терапия с протеин от киноа Aveda Damage Remedy Intensive Restructuring Treatment 150ml – цена 38,45 €; Възстановяваща терапия без отмиване за лечение на суха и увредена коса Erayba ABH Repair Treatment Leave-in 100 ml – цена 17,86 €; Професионална крем боя за коса с фитокератин Erayba Gamma Hair Color Cream 100ml – цена 4,12 € и много други.
Онлайн магазин Arlen.bg е един от лидерите на пазара за професионална козметика за коса, лице и тяло.
Arlen Промоция Ден На Жената 01 Март – 08 Март 2026