Alleop Промоция 02 Януари – 15 Януари 2023

Публикувано в , на 2 януари 2023 admin

Акция Последни бройки ви очаква в Alleop: Elite Конвекторна печка Elite GH-20, 2000W, Стъклен панел, Таймер, Черен – цена 147,90 лв.; Elite Конвекторна печка Elite GHD-20, 2000W, Стъклен панел, LED дисплей, Електронен сензорен термостат Тайнмер, Черен – цена 179,90 лв.; Elite Конвектор с Wi-Fi Elite WCH-1405, 2300W, LCD, Дистанционно, Вентилатор, Таймер, Бял – цена 158,00 лв. и много други.

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Alleop Промоция 02 Януари – 15 Януари 2023
Alleop Промоция 02 Януари – 15 Януари 2023

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