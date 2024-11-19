В новата‎ промоция на магазин Alleop ще намерите: Двоен фритюрник с горещ въздух Ninja SL400EU, 2470W, 9.5 л, 2 кошници, 6 програми, Max Crisp, Функции Sync и Match, Сив – цена 429,90 лв.; Фритюрник с горещ въздух Midea MF-CY75A2, 1700W, 7.3L, LED дисплей, Изсушаване, Технология Juicy Crispy, Сив SKU ID: 99MFCY75A2 – цена 199,90 лв.; Фритюрник с горещ въздух Cosori Dual Blaze CAF-P681S, 1700 W, 6.4 л, 12 програми, 360 ThermoIQ, Двойни нагреватели, Черен – цена 339,90 лв.; Фритюрник с горещ въздух Cosori TurboBlaze CAF-DC602, 1725 W, 6 л, 9 програми, 360° циркулация, Таймер, Черен – цена 349,90 лв.; Фритюрник с горещ въздух Air Fryer Rosberg Premium RP51980C, 1600W, 2.6 литра, 80°C~200°C, Таймер, Черен – цена 69,90 лв.; Фритюрник с горещ въздух Tesla AF501BX, 1300W, 5 л, 12 програми, Незалепващо покритие, Touch screen, Инокс – цена 119,90 лв.; Фритюрник с горещ въздух Oliver Voltz OV51980O, 40-220 C, 1300W, 4.2 литра, Сушене на плодове, Дигитален, 8 програми, Бял – цена 99,90 лв. и много други.

Alleop е онлайн магазинът, който ще преобърне изцяло представите ти за изгодно пазаруване. И не, няма да е за сметка на качеството! Разнообразие, достъпни цени и качествени продукти – всичко това ще откриеш при нас. Alleop е потенциално предпочитано място за всички онези, които търсят най-доброто съотношение между цена и качество.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазин Alleop: www.alleop.bg



Alleop Промоция Черен Петък 15 Ноември – 30 Ноември 2024