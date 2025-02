В новата‎ промоция на Alleop намерите: Преса за къдрене и изправяне Remington S6500 Sleek and Curl, Керамика, Загряване: 15 секунди, 150-230C, Златист/черен – цена 45,90 лв.; Преса за коса Remington S8598 Keratin Protect Intelligent, 150-230 C, Керамика, Сив – цена 99,90 лв.; Remington омплект за изправяне на коса Remington PRO-Ceramic Titanium S5506GP, Керамично покритие, LCD екран,150-230C, Boost, Черен – цена 69,90 лв.; Преса за коса Remington S9500, 235 C, Бързо загряване, Контрол на темп., LCD екран, Черен/бял – цена 59,90 лв.; Преса за коса Remington S5505, Керамични плочи 110мм, Авто. изключване, 230C, Ненагряващ се връх, Черен – цена 52,90 лв.; Четка за сушене и стилизиране Remington AS7500 Blow Dry and Style, 1000 W, Йонизация, Cool shot, Аксесоари, Черен – цена 76,90 лв.; Комплект електрически ролки за коса Remington Ionic H5600, 20 ролки, 3 размера, Йонизация, Кадифено покритие, Черен – цена 66,90 лв.; Сешоар Remington Keratin Protect AC8002, 2200W, 3 степени на температурата, 2 скорости, Cool Shot, Бронз – цена 64,90 лв. и много други.

Alleop Промоция Осми Март 24 Февруари – 08 Март 2025