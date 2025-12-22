В новия каталог брошура на Aiko ще откриете: ФОТЬОЙЛ 125/140/100-50 СМ ( 89353010007 ) – ценa 999 лв.; ТАБУРЕТКА Ø74/50 СМ ( 89353010008 ) – цена 379 лв.; ХОЛНА ГАРНИТУРА 334/218/165/88 СМ ( 13553017321 – 2 ) – цена 2499 лв.; КАНАПЕ 227/99/75 СМ ( 77253120043 – 45 ) – цена 1049 лв.; КАНАПЕ 208/94/92 СМ ( 57053120026 ) – цена 1299 лв.; ХОЛНА ГАРНИТУРА 252/200/70-90 СМ( 01253010973 – 4 ) /по поръчка/ – цена 1749 лв.; ХОЛНА ГАРНИТУРА 240/179/83-98 СМ ( 32953010001 ) XXXL избор на цветове по поръчка на промоционална цена – цена 1349 лв.; РАЗТЕГАТЕЛНА ТРАПЕЗНА МАСА 160-220/90/76 СМ ( 78153030074 ) – цена 664 лв.; ТРАПЕЗНА МАСА МАСИВ ДЪБ 130/80/76 СМ ( 01853050025 ) ( 21853050001 ) – цена 559 лв.; ТРАПЕЗЕН СТОЛ 51,5/63/87,5 СМ ( 65653070001 ) – цена 139 лв.; ТРАПЕЗЕН СТОЛ 43/60/98 СМ ( 65653070015 / 17 ) – цена 299 лв.; ПОМОЩНА МАСА ОТ МАГНЕЗИЕВ ОКСИД 38/38/47 СМ ( 53364040006 ) – цена 79 лв.; БЛОК КУХНЯ 300/60/216 СМ ДЪБ КАНЬОН/КАПУЧИНО/ СВЕТЪЛ БЕТОН НОВ ( 23251110025 – 26 ) – цена 4499 лв.; БЛОК КУХНЯ ЖАСМИН 235/60/216,5 СМ ( 22451110003 – 4 ) – цена 1138 лв.; ГАРДЕРОБ ЗА АНТРЕ 65/37/198 СМ ( 78156010073 ) – цена 499 лв.; ДОЛЕН ШКАФ С МИВКА 91/51/51 СМ ( 58962010074 ) ( 58962010093 ) /по поръчка/ – цена 935 лв.; ДОЛЕН ШКАФ С МИВКА 80/52/62 СМ ( 58962010107 ) – цена 359 лв.; ЪГЛОВО БЮРО 137,5/101,5/75 СМ ( 77255090001 ) ( 77255090010 ) – цена 249 лв. и много други.

Мебели на промоция за всеки вкус и отлични цени ще намерите в Aiko – Групата Aiko и Momax са най-голямата мебелна компания в България.

Мебелна верига Аико разполага с магазини в градовете: София, Варна, Бургас и Стара Загора.

Aiko Каталог-Брошура 22 Декември 2025 – 04 Януари 2026