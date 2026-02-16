В новия каталог-брошура на Aiko ще откриете: Оотстъпка от -20% до 40% за Трапезни маси и столове; РАЗТЕГАТЕЛНА ТРАПЕЗНА МАСА 130-190/105/76 СМ ( 01453050003 ) – цена 510,00 €; РАЗТЕГАТЕЛНА ТРАПЕЗНА МАСА 180-260/90/76 СМ ( 81053050004 ) – цена 689,00 €; ТРАПЕЗЕН СТОЛ 46/102/61 СМ ( 81053070031 ) – цена 105,00 €; ТРАПЕЗНА МАСА МАСИВ ДЪБ 130/80/76 СМ ( 01853050025 ) ( 21853050001 ) – цена 285,90 €; БАР МАСА 152/70/180 СМ ( 02653040009 ) – цена 479,00 €; БАР МАСА 115/50/103 СМ ( 78453040001 – 2 ) – цена 81,90 €; ХОЛНА МАСА НА КОЛЕЛА 90/60/45 СМ ( 01153060005 ) – цена 119,00 €; ХОЛНА МАСА 100/60/45 СМ ( 40453060002 ) – цена 59,90 €; ХОЛНА СЕКЦИЯ 277/35/173 СМ ( 33553030064 ) ( 33553030073 ) – цена 229,90 €; ПОМОЩНА МАСА 40/40/45 СМ ( 41664040010 ) – цена 49,90 € и много други.

Мебели на промоция за всеки вкус и отлични цени ще намерите в Aiko – Групата Aiko и Momax са най-голямата мебелна компания в България.

Aiko Каталог-Брошура 16 Февруари – 01 Март 2026

