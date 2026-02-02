В новия каталог брошура на Aiko ще откриете: ХОЛНА ГАРНИТУРА 283/179/85 СМ ( 01253010421 – 422 ) /по поръчка/ XXXL избор на цветове по поръчка на промоционална цена – цена 1125 €; ХОЛНА ГАРНИТУРА 283/179/85 СМ ( 33553011653 ) /по поръчка/ XXXL избор на цветове по поръчка на промоционална цена – цена 945 €; ХОЛНА СЕКЦИЯ С LED ОСВЕТЛЕНИЕ 300/41 (38,8)/201 СМ ( 67553030219 ) – цена 259 €; ХОЛНА СЕКЦИЯ 320/47/205 СМ ( 78153030094 ) /по поръчка/ – цена 699 €; РАЗТЕГАТЕЛНА ТРАПЕЗНА МАСА 100-140/100/75 СМ ( 92653050026 – 28 ) – цена 145 €; РАЗТЕГАТЕЛНА ТРАПЕЗНА МАСА 90/160-210/76 СМ ( 80953050007 ) – цена 549 €; НИСКА ЕТАЖЕРКА 82/36/112 СМ ( 35255020010 ) – цена 99 €; БАРБАРОН – ФОТЬОЙЛ 95/95/80 СМ ( 80464060077 ) – цена 84,90 €; МАТРАК ПИЕР КАРДЕН МЕМОРИ ХАРМОНИ РУЛОВАН 90/200 СМ ( 10352028306 ) – цена 419 € и много други.

Aiko Каталог-Брошура 02 Февруари – 15 Февруари 2026

