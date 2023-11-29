ABOUT YOU Промоция 29 Ноември – 12 Декември 2023

В новата промоция на About You ще откриете: Преходно палто ‘SOPHIA’- цена 157,90 лв.; Urban Classics Поларено яке – цена 49,00 лв.; Calvin Klein Jeans Зимно яке – цена 389,90 лв.; Tommy Jeans Regular Дънки – цена 194,90 лв.; Nike Преходно яке – цена 252,90 лв.; Nike Суичър – цена 157,90 лв.; Bershka Преходно палто – цена 77,90 лв.; Desigual Зимно яке – цена 384,00 лв. и много други.

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ABOUT YOU Промоция 08 Ноември – 14 Ноември 2023