В новата‎ промоция на ABOUT YOU ще намерите: GUESS Широка кройка Панталон ‘ZOEY’ Цветно: черно – ценa 154,90 лв.; Широка кройка Панталон ‘ESCAPE PANTS’ – цена 92,90 лв.; Тениска Цветно: черно – цена 77,90 лв.; Преходно яке Цветно: черно – цена 49,95 лв.; Свободна дамска риза ‘AIR’ Nike Sportswear Цветно: светлосиво – цена 77,90 лв.; Преходно яке ‘Katie’ Цветно: черно – цена 389,90 лв.; Тениска Calvin Klein Jeans Цветно: бяло – цена 68,90 лв.; Дънки Tapered Leg Дънки Tommy Jeans Цветно: син деним – цена 174,90 лв.; Блейзър VILA Цветно: розово – цена 97,90 лв.; Блейзър PATRIZIA PEPE Цветно: кралско синьо – цена 714,90 лв.; Дамски обувки на ток с отворена пета GLAMOROUS Цветно: сребърно – цена 78,90 лв.; Тениска ‘Elisa’ SHYX Цветно: жълто – цена 68,90 лв.; Рокля ‘Lani’ ABOUT YOU Цветно: тъмнозелено – цена 87,90 лв. и много други.

Онлайн мазагин About You предлага модни облекла, обувки, чанти и аксесоари с до -80% намаление! Разгледайте огромното многообразие от маркови дрехи и аксесоари и обновете градероба си или зарадвайте специален човек!

За повече информация, моля посетете сайта на ABOUT YOU: www.aboutyou.bg

ABOUT YOU Промоция 17 Април – 30 Април 2024