В новата‎ промоция на ABOUT YOU ще намерите: Regular Спортен панталон ‘FORM 9IN’ – цена 77,90 лв.; Боти – цена 204,90 лв.; Плетена жилетка – цена 114,90 лв.; Къси чорапи. Цветно: черно – цена 32,90 лв.; Calvin Klein Раница – ценa 314,90 лв.; Calvin Klein Колан – цена 67,90 лв.; Nike Чанта за кръста ‘Heritage’ Цветно: черно – цена 44,90 лв.; Nike Чанта за кръста ‘Utility Speed’ – цена 77,90 лв.; Nike Спортна чанта ‘Brasilia 9.5’ – цена 73,90 лв.; Аналогов часовник ‘Machine’ Цветно: Графитено сиво – цена 329,90 лв.; Цифров часовник ‘Regulus SS’ Цветно: злато – цена 489,90 лв.; Аналогов часовник ‘TOP’ Цветно: черно – цена 879,90 лв.; Аналогов часовник Аналогов часовник – цена 409,90 лв.; Boss Аналогов часовник Цветно: злато – цена 464,90 лв.; Boss Аналогов часовник Цветно: злато – ценa 859 90 лв.; Шапка с козирка Цветно: черно – цена 117,90 лв. и много други.

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ABOUT YOU Промоция 06 Март – 12 Март 2024