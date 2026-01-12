В новата промоция на A1 ще откриете: Apple iPhone 15 128 GB Blue – цена 439.70 €; Apple iPhone 16 128 GB Black – цена 398.80 €; Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB Titanium Black – цена 879.41 €; Honor Magic7 Lite 256GB Black – цена 92.02 €; Samsung A17 5G 128GB Black – цена 10.22 €; Samsung S25 FE 128GB Icyblue – цена 439.70 €; Samsung Galaxy S25 Edge 256 GB Black – цена 639.10 €; Motorola Razr 60 256 GB Blue – цена 245.41 €; Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G Black 256 GB – цена 102.25 € и много други.

Разгледайте новите промоции на мобилни телефони и тарифни планове за телефония, интернет и телевизия в новия каталог на А1!

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на А1 тук.

A1 Промоция 12 Януари – 31 Януари 2026