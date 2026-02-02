В новата промоция на A1 ще откриете: Apple iPhone Air 256 GB Space – цена 669.78 €; Huawei Pura 80 Ultra Golden Black 512 GB – цена 695.35 €; Motorola Edge 70 Bronze Green – цена 117.59 €; Motorola G86 5G 256 GB chrysanthemum – цена 51.12 €; Oppo Find X9 Space Black 512 GB – цена 587.98 €; Samsung Galaxy A36 5G 128 GB Black – цена 51.12 €; Realme 14x 128 GB Black – цена 10.22 € и много други.

A1 Промоция 01 Февруари – 28 Февруари 2026