В новата промоция на A1 ще откриете: Гореща селекция смартфони. Летни супер оферти за смартфони с до 80% отстъпка! Apple iPhone 16 128 GB Black – цена 879,98 лв.; Apple iPhone 16 Plus 128 GB White – цена 1139,99 лв.; Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black – цена 1699,99 лв.; Honor 400 Desert Gold – цена 629,99 лв.; Honor 200 Green 512 GB – цена 389,99 лв.; Realme 14x 128 GB Black – цена 99,98 лв.; Samsung Galaxy A26 5G 128 GB Black – цена 249,98 лв.; Samsung Galaxy A56 5G 128 GB Graphite – цена 499,99 лв.; Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB Titanium Black – цена 1999,99 лв.; Xiaomi Redmi Note 14 5G 256 GB Black – цена 349,99 лв.; Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256 GB Green – цена 299,99 лв. и много други.

Разгледайте новите промоции на мобилни телефони и тарифни планове за телефония, интернет и телевизия в новия каталог на А1!

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на А1 тук.

Магазините на А1 можете да намерите във всяко населено място в страната.

За повече информация, моля посетете уебсайта на А1: www.a1.bg

A1 Промоция 01 Септември – 30 Септември 2025