A1 Промоция 01 Септември – 30 Септември 2025

Публикувано в на 1 септември 2025 Anna

В новата промоция на A1 ще откриете: Гореща селекция смартфони. Летни супер оферти за смартфони с до 80% отстъпка! Apple iPhone 16 128 GB Black – цена 879,98 лв.; Apple iPhone 16 Plus 128 GB White – цена 1139,99 лв.; Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black – цена 1699,99 лв.; Honor 400 Desert Gold – цена 629,99 лв.; Honor 200 Green 512 GB – цена 389,99 лв.; Realme 14x 128 GB Black – цена 99,98 лв.; Samsung Galaxy A26 5G 128 GB Black – цена 249,98 лв.; Samsung Galaxy A56 5G 128 GB Graphite – цена 499,99 лв.; Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB Titanium Black – цена 1999,99 лв.; Xiaomi Redmi Note 14 5G 256 GB Black – цена 349,99 лв.; Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256 GB Green – цена 299,99 лв. и много други.

Разгледайте новите промоции на мобилни телефони и тарифни планове за телефония, интернет и телевизия в новия каталог на А1!

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на А1 тук.

Магазините на А1 можете да намерите във всяко населено място в страната.

За повече информация, моля посетете уебсайта на А1: www.a1.bg

A1 Промоция 01 Септември - 30 Септември 2025

A1 Промоция 01 Септември – 30 Септември 2025

Тагове: , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Виваком Каталог-Брошура 01 Август – 31 Август 2025 Виваком Каталог-Брошура 01 Август – 31 Август 2025

В новия каталог-брошура на Виваком ще откриете: Виваком EON - Гледай твоя EON навсякъде в ЕС. Без ...
A1 Промоция 01 Август – 31 Август 2025 A1 Промоция 01 Август – 31 Август 2025

В новата‎ промоция на A1 ще намерите: Phillips 55PUS7810/12 QLED - цена без абонаментен план 899,99 лв.; ...
Yettel Каталог-Брошура 01 Юли – 31 Юли 2025 Yettel Каталог-Брошура 01 Юли – 31 Юли 2025

В новия каталог и брошура на Yettel ще откриете: iPhone 15 5G 128GB Алуминиев дизайн. Керамичен щит ...