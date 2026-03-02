В новата промоция на A1 ще откриете: Honor Magic8 Lite – 69.98 € (136.87 лв.); Honor Magic7 Lite – 29.98 € (58.64 лв.); Motorola Razr 60 – 249.98 € (488.92 лв.); Motorola Edge 70 Swarovski edition – 459.98 € (899.64 лв.); Oppo Reno 13 – 199.98 € (391.13 лв.); Oppo Reno 13F 5G – 19.98 € (39.08 лв.); Samsung Galaxy A17 4G – 51.12 € (99.98 лв.); Samsung Galaxy Z Fold7 – 1109.98 € (2170.93 лв.); Samsung Galaxy Z Flip7 – 409.98 € (801.85 лв.); Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G – 169.98 € (332.45 лв.) и много други.

A1 Промоция 01 Март – 31 Март 2026