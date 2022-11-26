Черен Петък 26 Ноември – 27 Ноември 2022 –> Списък с Магазини Дом и Техника

Ето че дългоочакваният Черен Петък 2022 дойде и дори официалната дата да беше вчера, търговците се напреварват кой ще предложи по-горещи промоции и по-добри отстъпки за Черен уикенд 2022! Въпреки че старта на Черен Петък беше вчера (25 ноември), днес и утре (26 Ноември – 27 Ноември) промоционалните предложения продължават в редица магазини. Тук сме селектирали всички намаления, които важат в разделите Дом и Техника, а на главната страница на сайта ще откриете и намаленията в разделите Мода и Красота.
Пожелаваме ви приятно и ползотворно пазаруване!
eMAG Промоция White Weekend 25 Ноември – 27 Ноември 2022
WMF Промоция Black Week 21 Ноември – 27 Ноември 2022
Gefu Черни Седмици 17 Ноември – 02 Декември 2022
Мондо Черен Петък 23 Ноември – 26 Ноември 2022
Orange Center Космически Намаления до 27 Ноември 2022
Magniflex Черен Петък 25 Ноември – 26 Ноември 2022
Еником М Каталог-Брошура Black Days 18 Ноември – 30 Ноември 2022
Билла Каталог Брошура Black Week 24 Ноември – 30 Ноември 2022
ЛИДЛ Акция Черен Петък (Стр. 20-24) 21 Ноември – 27 Ноември 2022
Yettel Промоция Черен Петък 16 Ноември – 27 Ноември 2022
Aiko Каталог-Брошура Black Week 14 Ноември – 27 Ноември 2022
Aiko Каталог-Брошура Black Week 14 Ноември – 27 Ноември 2022
Виваком Промоция Черен Ноември 08 Ноември – 30 Ноември 2022
Мосю Бриколаж Каталог-Брошура Черен Петък 17 Ноември – 07 Декември 2022
Office 1 Промоция Черна Седмица 21 Ноември – 27 Ноември 2022
TV Boutique Промоция Черен Петък 21 Ноември – 27 Ноември 2022
Мебелна Палата Лазур Брошура Black Sale 14 Ноември – 04 Декември 2022
Alleop Черен Петък 21 Ноември – 27 Ноември 2022
Top Shop Черен Петък 18 Ноември – 27 Ноември 2022
Мебели Идеа Промоция Черен Петък 17 Ноември – 27 Ноември 2022
BulMag Каталог Брошура Черен Петък 21 Ноември – 27 Ноември 2022
Mömax Каталог-Брошура Розов Уикенд 21 Ноември – 04 Декември 2022
Plesio Промоция Черен Петък 21 Ноември – 27 Ноември 2022
Ардес Промоция Черен Петък 21 Ноември – 27 Ноември 2022
JYSK Брошура Черен Петък 24 Ноември – 27 Ноември 2022
ЦБА Каталог Брошура Black Friday 24 Ноември – 30 Ноември 2022
TeMax Каталог-Брошура Черни Седмици 12 Ноември – 02 Декември 2022
Еником М Промоция Черен Петък 18 Ноември – 30 Ноември 2022
Мебели Виденов Промоция Черен Петък 22 Ноември – 30 Ноември 2022
Алати Промоция Черен Петък 25 Ноември – 26 Ноември 2022
МебелМаг Промоция Черен Уикенд 25 Ноември – 27 Ноеври 2022
ЦБА Коме Каталог-Брошура Черен Петък 24 Ноември – 30 Ноември 2022
Комсед Промоция Черен Петък 25 Ноември – 27 Ноември 2022
Duka Черен Петък 21 Ноември – 28 Ноември 2022
Textura Черен Петък 21 Ноември – 28 Ноември 2022
Баня Стил Каталог-Брошура Black Friday 25 Ноември – 26 Ноември 2022
Практикер Промоция Черен Петък 25 Ноември – 28 Ноември 2022
HomeМax Промоция Черен Петък 25 Ноември – 27 Ноември 2022
Техномаркет Промоция Черен Петък 2022
Ozone Промоция Черен Петък 25 Ноември – 28 Ноември 2022
Brabantia Промоция 25 Ноември – 27 Ноември 2022
WizzAir Черен Петък 25 Ноември – 27 Ноември 2022