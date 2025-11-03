Черен Петък 2025 – Акциите Вече Стартираха

Публикувано в на 3 ноември 2025 admin

Черен Петък 2025 е чак след няколко седмици, но някой от най-големите търговци вече стартираха акциите си! Вместо да чакате до голямото събите може да видите дали не може да се сдобиете с мечтаните продукти на супер цена още сега. Традиционно ние от Промо Оферти всяка година изготвяме списък с намаления за Черен Петък. Стартираме и сега, като списъкът ще се обновява и допълва до самото събитие, което ще се състои на 28 новмри 2025 г.

Изберете от сега подаръци за Коледа, нови мебели или техника, а защо не и нови дрехи и аксесоари.

Желаем ви приятни моменти в търсене и изключителни находки!

Кауфланд Каталог Брошура 03 Ноември – 09 Ноември 2025

Метро Брошура 23 Октомври – 05 Ноември 2025

https://www.ozone.bg/landing/black-friday/
Ozone Промоция Черен Петък 03 Ноември – 09 Ноември 2025

Notino Промоция Черен Петък 03 Ноември – 09 Ноември 2025
Notino Промоция Черен Петък 03 Ноември – 09 Ноември 2025

Sinsay Промоция 31 Октомври – 06 Ноември 2025
Sinsay Промоция Черни Дни 31 Октомври – 06 Ноември 2025

Рино Промоция Черен петък 01 Ноември - 10 Ноември 2025
Рино Промоция Черен петък 01 Ноември – 10 Ноември 2025

Ардес Промоция Не Чакай Черен Петък 25 Октомври – 12 Ноември 2025
Ардес Промоция Не Чакай Черен Петък 25 Октомври – 12 Ноември 2025

Enikom Каталог-Брошура Черни Дни 01 Ноември – 15 Ноември 2025

Fashion Days Промоция Черен Петък 31 Октомври - 09 Ноември 2025
Fashion Days Промоция Черен Петък 31 Октомври – 09 Ноември 2025

Grand и Joy Оптики Промоция 01 Ноември – 30 Ноември 2025
Grand и Joy Оптики Промоция Black Friday 01 Ноември – 30 Ноември 2025

Мебели Мондо Промоция 03 Ноември - 09 Ноември 2025
Мебели Мондо Промоция Черна Седмица 03 Ноември – 09 Ноември 2025

TV Boutique Промоция Black Friday 01 Ноември – 30 Ноември 2025
TV Boutique Промоция Black Friday 01 Ноември – 30 Ноември 2025

Тагове: , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Великден 2025 – Списък с Намаления 14 Април – 20 Април 2025 Великден 2025 – Списък с Намаления 14 Април – 20 Април 2025

Великден 2025 е след по-малко от седмица! Време е за празнична подготовка, избор на рецепти и списък ...
Коледни Намаления 10 Декември – 31 Декември 2024 Коледни Намаления 10 Декември – 31 Декември 2024

Коледа 2024 наближава и Коледните намаления валят в повечето магазини! Ако сте изпуснали намаленията по времето на ...
Черен Петък 2024 – Списък 29 Ноември – 01 Декември 2024 Черен Петък 2024 – Списък 29 Ноември – 01 Декември 2024

Официалния Черен Петък в България е на 29 ноември, но предложенията вече валят с пълна сила! В ...