Черен Петък 2025 – Акциите Вече Стартираха

Черен Петък 2025 е чак след няколко седмици, но някой от най-големите търговци вече стартираха акциите си! Вместо да чакате до голямото събите може да видите дали не може да се сдобиете с мечтаните продукти на супер цена още сега. Традиционно ние от Промо Оферти всяка година изготвяме списък с намаления за Черен Петък. Стартираме и сега, като списъкът ще се обновява и допълва до самото събитие, което ще се състои на 28 новмри 2025 г.

Изберете от сега подаръци за Коледа, нови мебели или техника, а защо не и нови дрехи и аксесоари.

Желаем ви приятни моменти в търсене и изключителни находки!

Кауфланд Каталог Брошура 03 Ноември – 09 Ноември 2025

Метро Брошура 23 Октомври – 05 Ноември 2025



Ozone Промоция Черен Петък 03 Ноември – 09 Ноември 2025



Notino Промоция Черен Петък 03 Ноември – 09 Ноември 2025



Sinsay Промоция Черни Дни 31 Октомври – 06 Ноември 2025



Рино Промоция Черен петък 01 Ноември – 10 Ноември 2025



Ардес Промоция Не Чакай Черен Петък 25 Октомври – 12 Ноември 2025

Enikom Каталог-Брошура Черни Дни 01 Ноември – 15 Ноември 2025



Fashion Days Промоция Черен Петък 31 Октомври – 09 Ноември 2025



Grand и Joy Оптики Промоция Black Friday 01 Ноември – 30 Ноември 2025



Мебели Мондо Промоция Черна Седмица 03 Ноември – 09 Ноември 2025



TV Boutique Промоция Black Friday 01 Ноември – 30 Ноември 2025