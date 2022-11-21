Черен Петък 2022 – Списък 21 Ноември – 27 Ноември 2022

Официалният Черен Петък 2022 наближава с всеки изминал ден. Промоциите за периода са страхотно примамливи. Все повече търговци предлагат хищни отстъпки в размер на -30%,-40%…-60%, дори -70%. Време е за чудесен подарък за Вас и Вашите близки. Открийте големите намаления в подбрания от нас списък с участници в Черен Петък 2022. Разгледайте предложенията на любимите си магазини и изберете всичко необходимо за дома, офиса, градината.

Желаем ви приятно пазаруване в морето от промоции:



eMAG Промоция Crazy Days 19 Ноември – 23 Ноември 2022



Fashion Days Промоция Black Friday After Party 21 Ноември – 27 Ноември 2022



Notino Промоция Черен Петък 21 Ноември – 27 Ноември 2022

ЛИДЛ Акция Черен Петък (Стр. 20-24) 21 Ноември – 27 Ноември 2022



Ozone Промоция Черен Петък 18 Ноември – 21 Ноември 2022



Техномаркет Промоция Черен Петък 18 Ноември – 22 Ноември 2022

Zlatnaribka.com Промоция Double Black Friday 18 Ноември – 27 Ноември 2022



Yettel Промоция Черен Петък 16 Ноември – 27 Ноември 2022

Aiko Каталог-Брошура Black Week 14 Ноември – 27 Ноември 2022

Aiko Каталог-Брошура Black Week 14 Ноември – 27 Ноември 2022



Технополис Промоция Black Weekend 18 Ноември – 21 Ноември 2022



Answear Черен Петък до 28 Ноември 2022



Зора Промоция Опасно Падащи Цени 17 Ноември – 21 Ноември 2022

Мосю Бриколаж Каталог-Брошура Черен Петък 17 Ноември – 07 Декември 2022



Office 1 Промоция Черна Седмица 21 Ноември – 27 Ноември 2022



Baby.bg Черен Петък до 28 Ноември 2022



TV Boutique Промоция Черен Петък 21 Ноември – 27 Ноември 2022



Виваком Промоция Черен Ноември 08 Ноември – 30 Ноември 2022



Grand и Joy Промоция Черен Петък 14 Ноември – 30 Ноември 2022

Мебелна Палата Лазур Брошура Black Sale 14 Ноември – 04 Декември 2022



Alleop Черен Петък 21 Ноември – 27 Ноември 2022



Top Shop Черен Петък 18 Ноември – 27 Ноември 2022



Мебели Идеа Промоция Черен Петък 17 Ноември – 27 Ноември 2022



Arlen Промоция Black Friday 21 Ноември – 27 Ноември 2022

BulMag Каталог Брошура Черен Петък 21 Ноември – 27 Ноември 2022

Kik България Каталог-Брошура Black Days От 21 Ноември 2022

Mömax Каталог-Брошура Розов Уикенд 21 Ноември – 04 Декември 2022



Спорт Депо‎ Промоция Черен Петък 21 Ноември – 27 Ноември 2022



Plesio Промоция Черен Петък 21 Ноември – 27 Ноември 2022



Ардес Промоция Черен Петък 21 Ноември – 27 Ноември 2022

JYSK Брошура Черен Петък 24 Ноември – 27 Ноември 2022