Черен Петък 2020 Списък с Магазини 24 Ноември – 30 Ноември 2020

Черен Петък 2020 – Тъй като тази година Черните Петъци са два, дойде време и за втората акция! Спести време и пари като разгледаш нашия списък с участващи магазини. Избери супер оферти и напазарувай коледните подаръци!
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Широка Гама Продукти
Top Shop – Грабни страхотни оферти до 25 Ноември 2020
TV Boutique – Черен Петък с мега намаления – до 30 Ноември 2020
Get.bg – Черен Петък – до 30 Ноември 2020
Техника
Техномаркет – Черен Петък до 24 Ноември 2020
Техно Микс – Ексклузивни оферти до 30 Ноември 2020
Kozelat.com – Намаления на компютърна техника до 30 Ноември 2020
Мебели и Обзавеждане
ИКЕА – До -70% на последни бройки – 13-30 ноември 2020
VIvre – Черен Петък Extra до 25 Ноември 2020
Momax – Розов ноември с -22% намаления на различни категории
Виденов – До -40% намаление спални испални комплекти – до 30 Ноември 2020
Brabantia – До 35% отстъпка за ВСИЧКИ продукти – 27 – 29 Ноември 2020
English Home – 60+20% Намаление на всички продукти – до 29 Ноември 2020
Matraci.bg – Намаление на матраци до -80%, до изчерпване на количествата
Mebelino – Black Friday до -40% – до 29 Ноември 2020
Мебели Идеа – Супер Намаления – до 30 Ноември 2020
Duka – Намаление -35% на всичко с марка Duka, до 30 Ноември 2020
Еником М – 15% отстъпка за всички мебели и аксесоари; до -40% за избрани модели мебели, осветление и аксесоари, до 30 Ноември 2020
Kare – Black Sale – от 15% до -40%, 20 – 30 Ноември 2020
Дрехи и Аксесоари
Answear – Black Friday до -70%
Gomez – до -40% Extra за около 50 000 продукта с код BLACK20
Sport Depot – Намаление до -50%, на ВСИЧКО, до 29 Ноември 2020
Obuvki.bg – Намаление до -40% на избрани продукти, до 25 Ноември 2020
Kenvelo, Lee Cooper и Timeout – Намаление до -50%, до 30 Ноември 2020
Elisabetta Franchi – 20% на всички артикули от колекция Есен/Зима, до 30 Ноември 2020
Massimo Zardi – Намаление от 20% до 70 % на всички артикули в магазините, 20 – 30 Ноември 2020
CCC – BLACK WEEK с избрани модели от всички марки с до 50% отстъпка, 19 – 29 Ноември 2020
Carducci – Зимни колекции с 50% и топ предложения на избрани артикули, 13 Ноември до 13 Декември 2020
Nike – Mid-Season намаления до -30%, до 5 Декември 2020
Replay – Всички артикули в магазина се предлагат с отстъпка до 30%, 12 Ноември до 12 Декември 2020
G-Star Raw – Всички артикули в магазина се предлагат с отстъпка до 30%, 12 Ноември до 12 Декември 2020
Scotch & Soda – Всички артикули в магазина се предлагат с отстъпка до 30%, 12 Ноември до 12 Декември 2020
Camper – Всички артикули в магазина се предлагат с отстъпка до 50%, 12 Ноември до 12 Декември 2020
Детски Стоки
Baby.bg – Намаление до 50%, 19 – 27 Ноември 2020
Точици – намаления до -30% на избрани артикули – 20 Ноември – 30 Ноември 2020
Оптики
Grand и Joy Оптики – Намаления до -70% + GIFT ТАЛОН с отстъпка от 50 до 300 лв. – 16-30 Ноември 2020
Оптикласа – До -70% намаление на всички продукти, до 30 Ноември 2020
Козметика, Парфюми и Аптеки
Notino.bg – Намаление -25% на избрани марки
Douglas – Beauty Weekend – Намаление -15% на всичко; -20% с Beauty Card, до 29 Ноември 2020
Parfimo.bg – Мега отстъпки на парфюми и козметика до -70%, до 30 Ноември 2020
Златна Рибка – Черна Седмица с намаления до -50%, до 28 Ноември 2020
Арлен – Черна Седмица с Неустоими Отстъпки до -50%
Бутици Estee Lauder и Clinique – 30% на любими продукти, 20 – 29 Ноември 2020
Аптеки Санита – Намаления от -5 до -30%, 20-30 Ноември 2020
Елитис – Black Days в Елитис
Строителни Хипермаркети
Бриколаж – Намаление -20% на килими, до 29 Ноември 2020
Home-Max – Открий над 800 продукта с до -70% намаление, 27-29 Ноември 2020
TeMax – Черни Седмици, до 4 Декември 2020
Други
Wizz Air – 30% Намаление на избрани полети
Музей на Илюзиите – Отстъпка в размер на 30% в онлайн магазина на музея, както и от артикулите, които се продават на място в сувенирния магазин – 27 – 29 Ноември 2020
Cafemag – Отстъпка до -50%, 27-29 ноември 2020
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