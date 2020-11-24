Черен Петък 2020 Списък с Магазини 24 Ноември – 30 Ноември 2020

Черен Петък 2020 – Тъй като тази година Черните Петъци са два, дойде време и за втората акция! Спести време и пари като разгледаш нашия списък с участващи магазини. Избери супер оферти и напазарувай коледните подаръци!

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Широка Гама Продукти

Top Shop – Грабни страхотни оферти до 25 Ноември 2020

TV Boutique – Черен Петък с мега намаления – до 30 Ноември 2020

Get.bg – Черен Петък – до 30 Ноември 2020

Техника

Техномаркет – Черен Петък до 24 Ноември 2020

Техно Микс – Ексклузивни оферти до 30 Ноември 2020

Kozelat.com – Намаления на компютърна техника до 30 Ноември 2020

Мебели и Обзавеждане

ИКЕА – До -70% на последни бройки – 13-30 ноември 2020

VIvre – Черен Петък Extra до 25 Ноември 2020

Momax – Розов ноември с -22% намаления на различни категории

Виденов – До -40% намаление спални испални комплекти – до 30 Ноември 2020

Brabantia – До 35% отстъпка за ВСИЧКИ продукти – 27 – 29 Ноември 2020

English Home – 60+20% Намаление на всички продукти – до 29 Ноември 2020

Matraci.bg – Намаление на матраци до -80%, до изчерпване на количествата

Mebelino – Black Friday до -40% – до 29 Ноември 2020

Мебели Идеа – Супер Намаления – до 30 Ноември 2020

Duka – Намаление -35% на всичко с марка Duka, до 30 Ноември 2020

Еником М – 15% отстъпка за всички мебели и аксесоари; до -40% за избрани модели мебели, осветление и аксесоари, до 30 Ноември 2020

Kare – Black Sale – от 15% до -40%, 20 – 30 Ноември 2020

Дрехи и Аксесоари

Answear – Black Friday до -70%

Gomez – до -40% Extra за около 50 000 продукта с код BLACK20

Sport Depot – Намаление до -50%, на ВСИЧКО, до 29 Ноември 2020

Obuvki.bg – Намаление до -40% на избрани продукти, до 25 Ноември 2020

Kenvelo, Lee Cooper и Timeout – Намаление до -50%, до 30 Ноември 2020

Elisabetta Franchi – 20% на всички артикули от колекция Есен/Зима, до 30 Ноември 2020

Massimo Zardi – Намаление от 20% до 70 % на всички артикули в магазините, 20 – 30 Ноември 2020

CCC – BLACK WEEK с избрани модели от всички марки с до 50% отстъпка, 19 – 29 Ноември 2020

Carducci – Зимни колекции с 50% и топ предложения на избрани артикули, 13 Ноември до 13 Декември 2020

Nike – Mid-Season намаления до -30%, до 5 Декември 2020

Replay – Всички артикули в магазина се предлагат с отстъпка до 30%, 12 Ноември до 12 Декември 2020

G-Star Raw – Всички артикули в магазина се предлагат с отстъпка до 30%, 12 Ноември до 12 Декември 2020

Scotch & Soda – Всички артикули в магазина се предлагат с отстъпка до 30%, 12 Ноември до 12 Декември 2020

Camper – Всички артикули в магазина се предлагат с отстъпка до 50%, 12 Ноември до 12 Декември 2020

Детски Стоки

Baby.bg – Намаление до 50%, 19 – 27 Ноември 2020

Точици – намаления до -30% на избрани артикули – 20 Ноември – 30 Ноември 2020

Оптики

Grand и Joy Оптики – Намаления до -70% + GIFT ТАЛОН с отстъпка от 50 до 300 лв. – 16-30 Ноември 2020

Оптикласа – До -70% намаление на всички продукти, до 30 Ноември 2020

Козметика, Парфюми и Аптеки

Notino.bg – Намаление -25% на избрани марки

Douglas – Beauty Weekend – Намаление -15% на всичко; -20% с Beauty Card, до 29 Ноември 2020

Parfimo.bg – Мега отстъпки на парфюми и козметика до -70%, до 30 Ноември 2020

Златна Рибка – Черна Седмица с намаления до -50%, до 28 Ноември 2020

Арлен – Черна Седмица с Неустоими Отстъпки до -50%

Бутици Estee Lauder и Clinique – 30% на любими продукти, 20 – 29 Ноември 2020

Аптеки Санита – Намаления от -5 до -30%, 20-30 Ноември 2020

Елитис – Black Days в Елитис

Строителни Хипермаркети

Бриколаж – Намаление -20% на килими, до 29 Ноември 2020

Home-Max – Открий над 800 продукта с до -70% намаление, 27-29 Ноември 2020

TeMax – Черни Седмици, до 4 Декември 2020

Други

Wizz Air – 30% Намаление на избрани полети

Музей на Илюзиите – Отстъпка в размер на 30% в онлайн магазина на музея, както и от артикулите, които се продават на място в сувенирния магазин – 27 – 29 Ноември 2020

Cafemag – Отстъпка до -50%, 27-29 ноември 2020

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