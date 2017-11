Черен Петък 2017 Пълен Списък с Магазини и Намаления 24 Ноември 2017

Представяме ви пълния списък с магазини, участващи в най-голямото шопинг събите на годината – Черен Петък 2017! Всички намаления на едно място! Пожелаваме ви приятно пазаруване и невероятни находки!

Дрехи, Обувки, Чанти и Аксесоари

Fashion Days – изключителни намаления в модна дестинация #1

Трендо – мултибранд намаления

Fashion Up – намаления на дрехи, обувки, чанти

MyMall – намaление на дамски, мъжки, детски дрехи и обувки

Edrehi – намaление на дрехи, обувки, чанти

Bibloo.bg – намaление на дамски, мъжки, детски дрехи и обувки

Mybag – намаления на дрехи, за жени, мъже и деца

Adidas – 30 % намaление на избрани артикули от колекция есен/зима 2017

Art-93 – 15% намаление

Alcott – 15% допълнително намаление върху вече намалената цена на всички артикули

Andrews – 30% отстъпка на всички артикули без обувки, кожени якета и аксесоари

Andrews Ladies – 40% намаление

Aquamarine – от 20% до 50% намаление

Badoo – 20% на всички нови модели

Baseus – 20% отстъпка

Benetton – до 70% на избрани продукти

Bershka – специални намаления само на 24.11.

Bianca – 20% намаление

Bobo Zander – от 30% до 40% намаление на колекция есен/зима

bra clinic – 30% намаление на ненамалени продукти

BSB – 20% на нова колекция / 50% на стари модели

Calzedonia – 20% на модната колекция

Carlo Fabiani – 20% на зимна колекция обувки

Carducci – 30% намаление на ненамалени продукти

Camper – 20% намаление

Carpisa – от 50% до 80% на избрани продукти

Celio – до 50% намаление на избрани продукти

Contrabanda – 20% намаление само за 24.11.

Converse – 20% намаление

Daphne – до 50% намаление на избрани продукти

Deichmann – 20% намаление на всички ненамалени обувки и чанти само за 24.11.

Desigual – 30% на всичко

Diesel- до 50% намаление

Elisabetta Franchi – 20% намаление на колекция есен/зима

Folli Follie – 20% намаление

Forever 21 – 50% намаление

Frant- от 25% до 40% намаление

Furla – до 60% на избрани продукти

Fusion – до 50% намаление

GiAnni- 20% намаление

G-Star RAW – 20% намаление

Guess – до 50% намаление

H&M – 20 % намаление на всичко, само на 24.11.; специални предложеия на 25-26.11

House – 20% намаление на нова колекция

Hrisopack – 7% отстъпка на всяка касова бележка

HUMANIC – 20% намаление само за 24.11.

Intersport – 30% на всички якета; 50% на избрани продукти

Kamerans – до 50% намаление

Karen Millen – 30% намаление на всичко само за 24.11

Kenvelo – 50% на продукти с бял етикет

Kompass – до 50% намаление

LC Waikiki – Купи 4 плати – промоцията е валидна при покупката на поне 4 ненамалени артикула.; Клиента получава като подарък артикула с най – ниска цена

Lee Cooper – 50% от първоначалната цена на етикета на всички продукти, освен тези с етикет: Excellent Price

LISCA – от 20% до 70% намаление

L‘Occitane – 15% намаление на различни серии за различните дни

Lorena – до 69 % отстъпка на избрани артикули

Mango – до 30% намаление

Marc O‘Polo – до 20% намаление

Marella – до 70% на избрани продукти

Massimo Dutti – специални намаления само на 24.11.

Monni – от 20% до 70% намаление на избрани продукти

Mothercare – 30% намаление на дрехи; 20% намаление на различни продукти

Napapijri – 20% намаление на нова колекция

NEXT – 15% на цялата нова колекция

NIKE – 20% намаление

NINE Shoes – отстъпки до 50 %

Notosgalleries – отстъпки до -70%

Orsay – 25% намаление

Other Theory – намаление на всички модели до -70%

Oysho – специални намаления само на 24.11.

Oxford Company – 20% намаление да Зимна колекция и артикули от Special Offers

Paolo Bottichelli – 50% на избрани модели от Нова Колекция

Paula Venti – 20% на ненамалени чанти, портфейли и куфари

Palmers – до 70% на избрани продукти

Petit Bateau – 70% на стара колекция и -30% на нова колекция с изключение на бельо и дъждобрани

Paul & Shark 20% намаление нa ненамалени продукти

Peek & Cloppenburg – 20% намаление на вече намалени продукти

PINKO – до 50% намаление

Porsche Design – от 20% до 50% намаление

Pull & Bear – специални намаления само на 24.11.

Replay – 20% намаление

Reserved – 20% намаление на всичко на 24.11. и на избрани артикули през уикенда

Scotch & Soda – 20% намаление

Scandal – до -50%

Seven Seconds – 20% намаление на ненамалени продукти

Sisley – до 70% намаление на избрани продукти

Sport Depot- до 50% намаление на избрани продукти

Sportina – 30% намаление на ненамалени продукти

Springfield – 20% намаление на ненамалени продукти

Stradivarius – специални намаления само на 24.11

Tally Weijl – до 70% намаление на избрани продукти

TendenZ – до 50% намаление на продукти от колекция есен/зима

Teodor – от 30% до 50% намаление

Timeout – 50% от първоначалната цена на етикета на всички продукти, освен тези с етикет: Special Price

Tommy Hilfiger – от 20% до 40% намаление на избрани продукти

Tom Tailor – 30% отстъпка

Tottaly Erected Store – 30% на колекции Есен/Зима 2017 и до 60% на по-стари колекции

Triumph – от 30% до 50% намаление на избрани продукти

Twin Set – до 50% намаление

Week&Shop MDL – до 70% намаление на избрани продукти

Yamamay – всичко на 30%

ZARA – специални намаления само на 24.11

Козметика и Парфюми

Arlen – намаление на професионална козметика за коса

Beauty Zone – 15% на всички продукти + 5% с карта Лоялен клиент

Casyopea – 30% намаление

dm – 20% на всички dm марки за деня

Douglas – 15% на всички продукти + 5% с карта Лоялен клиент

Enzo – намаление на козметика за лице, коса и тяло

Golden Rose – 30% на избрани продукти

Ivis.bg – намаление на козметика

Lilly Drogerie – 15% на всяка сметка (с изключение на продукти участващи в други промоции)

MAC – пазарувайте с -25% отстъпка

Magazin Malinka – намаления от 30% , 40% и 50% върху избрани артикули

Parfimo.bg – намаление на оригинални Парфюми

Yves Rocher – 30% намаление на избрани продукти

Zlatna Ribka – намаление на професионална козметика за коса

Бижута

Pandora – за всяка покупка над 299 лв, получавате подарък лимитирана сребърна гривна, на стойност 135 лв.

Bokacha – 24% на всичко

Giulian – до 50% намаление на избрани продукти

Juliany – от 20% до 50% намаление

Timeland – 20% намаление

Oxette – до -50% намаления

Valentin – 10% намаление на 14-каратови бижута / 15% намаление на 18-каратови бижута

Zlatarna Celje – 15% намаление на диамантени бижута; 7% на всички други продукти

МК Oro – 20% сребърна бижутерия, -10% бижута с диаманти, -5% златна бижутерия

Silver Court – бижута Pandora, Thomas Sabo, bliss, Ti Sento, Uno

Оптики

Grand и Joy Оптики – до -70% намаление

Оптикласа – до -50% намаление

Леонардо – до -50% намаление

Fox Optics – 70% на слънчеви очила и до -40% на стъкла SEIKO

Широка Гама Продукти

eMAG – намаления до -70% на Техника, Мода, Играчки, Всичко за дома

Ozone.bg – Cyber Monday – Всякакви продукти за забавления и свободно време

TV Boutique – желани продукти от телевизионни реклами

Мебели и Обзавеждане

Vivre – намаление на всичко за интериора

JYSK – намаление на датски мебели

Textura и DUKA – до 70% намаление

English Home – 70% намаление

Ralica – 25 % на съдове за готвене и сервиране; -25 % на всички мебели; -35 на текстилни изделия, възглавници и завивки. – 25% на всички мебели с марката Cilek и -30% на 4+ продукта

Камко – 70% на мебели, килими, обзавеждане за баня и пердета

Никеа – мебелна борса до -60% отстъпка

За Дома

Lifestore.bg – здрави намаления от магазин за здраве

Pazaruvai-lesno.bg – всичко за готвенето и уюта в дома

Топ Шоп – уникални продукти за по-добър живот

SapirShop – домашни потреби и техника

Рино – до -60% отстъпка всичко за твоя дом и градина

HomeTex – до 50% намаление на избрани продукти

Детски Стоки и Играчки

Хиполенд – 25 % намаление на всички стоки

Комсед – 25 % намаление на всички стоки

Carnival Kids – до 50% намаление

Okaidi – 20% намаление на ненамалени продукти

Imaginarium – 20 % намаление на всички артикули

Baby.bg – намаление на бебешки стоки

Adidas Kids – 20 % намаление на всички артикули

Amigo – 30% намаление на колекция есен/зима

Kiddo Store – до 60% отстъпка на избрани продукти

Scandal Kids – до -50% намаление

Strand Kids -15% допълнително намаление върху вече намалената цена на всички артикули

Техника

Техномаркет – бяла и черна техника с до -70% отстъпка

Технополис – намаление на бяла и черна техника

Зора – намаление на бяла и черна техника

Mallbg – намаление на черна техника

Ардес – намаление на компютърна техника

Други

Кино Арена – намалени цени на всички филми (6 лв. за 2D и 9 лв. за 3D)

Orange Center – 10% oстъпка

Пергамент Прес – 50% на всички книги

Mobile Аccessories & Services – 50% намаление на всеки втори закупен артикул (намалението важи за артикула с по-ниска стойност)

Pulsar – намаления на всички артикули до -20%

S-Gifts – oт 20% до 70% намаление на всички артикули

Subra – от 5% до 50% отстъпка на избрани продукти хранителни добави и козметика

Eventim – от 10% до 50% отстъпка за избрани събития

GNC Live Well – до 60% намаление на избрани продукти

Premium Cigars&Tobacco – 20% oстъпка на запалки, табакери, вина и аксесоари

Jeff de Bruges – 20% намаление

Строителни хипермаркети

HomeMax – всичко за майстора с намаление до -70%

Практис – 20% отстъпка на всичко във физическите магазини

Алати – всичко за майстора с намаление

