ЦБА Коме Каталог-Брошура 31 Януари – 06 Февруари 2019

Публикувано в на 31 януари 2019 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриеш: Опицвет Кашкавал от краве мляко, 220 гр вакуум – цена 2,89 лв.; Морени вафла, 36 гр – цена 0,29 лв.; ЦБА Пилешко цяло бутче, охладено, тарелка, 1 кг – цена 2,99 лв.; Aquafresh Паста за зъби, 125 мл – цена 2,09 лв.; Smurfs 3D Течен сапун, 250 мл – цена 1,99 лв.; Johnnie Walker Red Label, 700 мл – цена 17,89 лв.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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