ЦБА Коме Каталог-Брошура 31 Юли – 06 Август 2025 и 24 Юли – 30 Юли 2025

В новия каталог и брошура на ЦБА Коме ще откриете: NESTLE Сладолед Magnum сандвич 90-95 гр различни видове, 2 бр – цена 3,89 лв.; CAMELIA Тоалетна хартия Deluxe Peach 3 пласта 4бр/опаковка, 2 бр – цена 2,59 лв.; ТАНДЕМ Колбас Телешки; Хамбургски; Камчия 300 гр – цена 3,99 лв.; ТАНДЕМ Габровска луканка; пастърма 130 гр слайс – цена 5,99 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Кашкавал от краве мляко БДС 380 гр вакуум – цена 10,99 лв.; SAN MICHELE Маслиново масло Extra Virgin 750 мл – цена 15,99 лв.; POLARETTI Ледена близалка с плодов сок 400 мл 10бр/опаковка различни видове – цена 4,49 лв.; NESCAFE Разтворимо кафе 3в1 10бр/опаковка 150-165 гр плик различни видове – цена 3,29 лв.; NIVEA Дезодорант 150 мл; рол-он 50 мл различни видове – цена 5,99 лв.; SANO Maxima Омекотител 40 пранета 1 л различни видове – цена 8,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 31 Юли – 06 Август 2025

ЦБА Коме Каталог-Брошура 24 Юли – 30 Юли 2025