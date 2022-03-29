ЦБА Коме Каталог-Брошура 31 Март – 06 Април 2022 и 24 Март – 30 Март 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свински бут без кост, 1 кг – цена 7,99 лв.; Престиж Суха паста с крем, различни видове, 300 гр – цена 2,29 лв.; Кафе разтворимо Nescafe Gold, 100 гр – цена 6,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Маджаров по БДС, 420 гр – цена 9,99 лв.; Passionata Пица, замразена, 280-300 гр – цена 5,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 31 Март – 06 Април 2022

ЦБА Коме Каталог-Брошура 24 Март – 30 Март 2022