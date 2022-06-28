ЦБА Коме Каталог-Брошура 30 Юни – 06 Юли 2022 и 23 Юни – 29 Юни 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свински бут без кост от щанд охладено месо 1 кг – цена 6,69 лв.; NESTLE, Шоколад Dolca 100 г – цена 1,49 лв.; LAVAZZA Мляно кафе Qualita Rossa 250г – цена 6,49 лв.; DEUTSCHE MARKENBUTTER Краве масло 82% 250г – цена 4,49 лв.; Тандем, Охладена кайма смес 400 гр Тарелка – цена 4,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 30 Юни – 06 Юли 2022

ЦБА Коме Каталог-Брошура 23 Юни – 29 Юни 2022