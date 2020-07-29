ЦБА Коме Каталог-Брошура 30 Юли – 05 Август 2020 и 23 Юли – 29 Юли 2020

Свинска плешка без кост, охладена, 1 кг – цена 5,99 лв.; Ариана Бира 4.5%, 500 мл кен – цена 0,79 лв.; Мургаш Краве сирене, насипно, 1 кг – цена 6,99 лв.; Gino Cafe Di Giorno Разтворимо кафе Strong&Rich, 100 гр – цена 3,49 лв.; Nivea Душ гел, различни видове, 750 мл – цена 5,99 лв.; Jaffa Студен чай праскова или горски плод, 2 л – цена 2,09 лв. и много други.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg



ЦБА Коме Каталог-Брошура 30 Юли – 05 Август 2020



ЦБА Коме Каталог-Брошура 23 Юли – 29 Юли 2020