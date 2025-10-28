ЦБА Коме Каталог-Брошура 30 Октомври – 05 Ноември 2025 и 23 Октомври – 29 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на ЦБА Коме ще откриете: BELLA Банички U-образни със сирене; със спанак и сирене, 2 бр – цена 1,79 лв.; DAWTONA Доматена паста 30% концентрат 80 гр, 2 бр – цена 1,49 лв.; NESTLE Сладолед Magnum over 134 гр фунийка различни видове, 2 бр – цена 4,49 лв.; ZEWA Deluxe Тоалетна хартия 3 пласта 8бр/опаковка различни видове, 2 бр – цена 12,99 лв.; MILKA; OREO Сладолед 420-480 мл избрани видове, 2 бр – цена 14,99 лв.; ТАНДЕМ Колбас Телешки; Хамбургски; Камчия 300 гр – цена 3,99 лв.; COSTA D`ORO I.G.P Modena Балсамов оцет 250 мл – цена 3,99 лв.; ЛИСТОТО Салата Рукола; спанак бейби 100гр Произход: Италия – цена 2,69 лв.; Mikofarm Сушени гъби 20-25 гр избрани видове Произход: България – цена 3,99 лв.; СТРОНГХОЛД Кисело зеле Произход: България – цена 4,99 лв. и много други

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

