ЦБА Коме Каталог-Брошура 30 Ноември – 06 Декември 2023 и 23 Ноември – 29 Ноември 2023

Публикувано в на 29 ноември 2023 Mladen

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свински бут без кост от витрина с обслужване, 1 кг – цена 8,69 лв.; LINDT Шоколадови бонбони Lindor млечен; асорти 337 гр – цена 13,99 лв.; ВЕРЕЯ Кисело краве мляко Чудно 5% 400 гр – цена 1,49 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Кашкавал от краве мляко по БДС 380 гр вакуум – цена 8,99 лв.; ЕКО МЕС Салам Бургас 210 гр вакуум – цена 3,69 лв.; DEUTSCHE MARKENBUTTER Краве масло 250 гр – цена 3,99 лв.; ЛАРИСА Кашкавал от краве мляко 750 гр вакуум – цена 9,99 лв.; NOVI Домати на кубчета; цели белени; с подправки 400 гр – цена 1,29 лв.; СВА Зелен фасул 680 гр – цена 1,79 лв.; КРЪСТЕВ Ориз български, 1 кг – цена 2,49 лв.; СВА Брашно бяло, 1 кг – цена 1,09 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 30 Ноември – 06 Декември 2023

ЦБА Коме Каталог-Брошура 23 Ноември – 29 Ноември 2023

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